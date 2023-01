Le super traducteur DeepL réduit le nombre de mots gratuits mais augmente ses tarifs

Si, jusqu’à ce jour, vous n’aviez encore jamais entendu parler de DeepL, sachez qu’il s’agit d’un excellent outil de traduction en ligne lancé en 2017. En l’espace de 5 ans, le service a surtout été plébiscité par les utilisateurs pour sa capacité à décrypter et traduire près d’une trentaine de langues (français, chinois, allemand, anglais, etc.) d’une façon bien plus précise que certains de ses concurrents (quelqu’un a dit Reverso ?). Fort de son succès, DeepL a ensuite été décliné en application mobile et de bureau.