Face au blocus tech, la Russie envisage désormais de légaliser le piratage, entre autres, de logiciels

La cybercriminalité est toujours plus innovante, et le gouvernement russe pourrait bien le prouver incessamment sous peu. Faisant l'objet de sanctions plurielles, et notamment technologiques, depuis deux semaines désormais, la Russie songe à légaliser le piratage informatique. Son objectif est de réduire l'impact des sanctions sur ses activités comme sur sa population.

Concrètement, le Kremlin souhaite « un mécanisme de licence obligatoire pour les logiciels, les bases de données et la technologie des microcircuits intégrés ». Mais si la menace est bien réelle, le gouvernement russe n'a pas encore engagé ce processus. La nouvelle provient d'un article paru dans le journal économique russe Kommersant, repéré et traduit par l'avocat spécialiste en droit des technologies Kyle E. Mitchell.

Plus exactement, il s'agit donc de rendre légal le piratage de logiciels, bases de données et autres technologies ayant été mises au point dans des pays et unions interétatiques prenant actuellement des sanctions contre Moscou. Les entreprises américaines, britanniques, européennes ou encore japonaises sont donc en ligne de mire. Des mesures telles que la suspension des services de paiement Apple Pay et Google Pay depuis une semaine en Russie peuvent d'autant plus motiver le Kremlin à réagir.