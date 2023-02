Grâce à cet outil, les artistes sauront enfin si leurs œuvres ont servi à entraîner des IA

Régulièrement, lorsque d'importantes vagues de piratage de données ont lieu, les internautes se redirigent vers l'outil Have I Been Pwned pour savoir si la confidentialité de leurs coordonnées a été compromise ou non. Aujourd'hui, ce sont les artistes qui doivent faire face à ce problème. Avec l'explosion de la popularité des IA de création d'images telles que

Stable Diffusion ou Midjourney, il devient difficile de savoir avec quelles images elles ont été entraînées.

C'est là une difficulté supplémentaire pour les créateurs de contenu, qui ont bien du mal à savoir si leurs œuvres ont été utilisées ou non, et dans quelle mesure cela concerne les droits d'auteur. En effet, les IA actuelles ne créent pas à partir de rien et sont entraînées avec de gigantesques bases de données disponibles sur le Web.

Les artistes peuvent désormais se tourner vers Have I Been Trained, qui fonctionne sur le même principe que Have I Been Pwned. L'outil, déjà très populaire, consulte deux grandes bases de données nommées LAION 5B et LAION 400M, et qui contiennent 5 milliards et 400 millions d'images. Les artistes peuvent ainsi savoir ce qu'il en est et éventuellement demander le retrait des œuvres utilisées.