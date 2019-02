Accepteriez-vous d'être traqués en permanence pour gagner de l'argent ?

Conduire prudemment et payer son assurance moins cher

Être surveillé par son patron, c'est aussi possible

Qu'y gagne l'entreprise ?

Et les données dans tout ça ?

Source : Tout Compte Fait

Accepteriez-vous d'être surveillés en permanence si cela vous permettait d'arrondir vos fins de mois ?C'est en tout cas le choix fait par un certain nombre de salariés américains, mais aussi par quelques Français, qui ont décidé d'accepter de révéler une partie de leur vie privée en échange d'un peu d'argent. Ces services permettent à certains de gagner jusqu'à 2 000 € par an.Après le prix de l'essence, ce dont les automobilistes se plaignent le plus souvent est le tarif de leur assurance. Bien que ces dernières aient tendance à proposer de plus en plus de services personnalisés depuis quelques années, certaines proposent un service un peu différent des autres mais dont la promesse laisse rêveur : jusqu'à 40 % de réduction sur la facture.Baptisé de plusieurs manières selon les compagnies d'assurance, ce service consiste en fait au branchement d'un petit appareil sur le véhicule de l'assuré. Capable d'enregistrer diverses données telles que les accélérations, les freinages, la géolocalisation ainsi que la vitesse, le petit boîtier surveille en fait très précisément la conduite de la personne au volant.Ainsi, à la fin de chaque trajet, le conducteur se voit attribuer un nombre de points en fonction de sa conduite pour ledit trajet, qu'il peut consulter par le biais d'une application. Vous l'aurez compris : plus le conducteur a de points, plus sa facture se réduit. Conduire tranquillement et de manière souple permet d'atteindre le nombre de points maximum et de réduire sa facture, tandis qu'une accélération ou un freinage brusques en fait perdre quelques uns, ce qui se traduit par une réduction moindre du tarif de l'assurance.En plus de réduire la facture de l'assuré, ce service permettrait également de réduire le taux d'accidents. En effet, d'après l'assurance interrogée, les conducteurs équipés de ce système auraient en moyenne 20 % d'accidents en moins.Si ce système mis en place par certaines assurances peut être intéressant, il en est un autre particulièrement répandu aux États-Unis.Ce service, proposé dans 80 % des plus grandes entreprises américaines, propose aux employés de s'équiper d'un bracelet connecté envoyant ses données à l'assurance de l'entreprise. Destiné à encouragé les employés à adopter une bonne hygiène de vie, il permet tout simplement d'être récompensé en « vivant sainement ».Par exemple, dans l'une des entreprises ayant mis en place ce système, chaque employé qui dort au moins 7h par nuit est récompensé le matin, lorsqu'il se réveille, par la somme de 2 $. Un petit montant certes, mais qui, à la fin du mois, fait tout de même gagner aux employés une cinquantaine d'euros.Bien sûr, le système étant présent pour encourager les employés à avoir une bonne hygiène de vie, il s'applique également au sport selon des barèmes propres à chaque société. La société présentée dans le reportage dont proviennent ces informations propose ainsi de rémunérer ses employés de 10 centimes d'euros pour chaque km marché, de 1 € pour chaque km réalisé à vélo, mais aussi de 17 € pour chaque séance de sport en salle, ou encore de 42 € pour une participation à un marathon !Adopté par une moyenne de 80 % des employés travaillant dans ces sociétés, il permet à certains de gagner jusqu'à 2 000 € par an, simplement en vivant correctement.Pour Neil Pariks, patron de la société offrant de l'argent à ses salariés lorsqu'ils dorment bien, ce système est intéressant malgré la somme qu'il lui coûte chaque année : «».Voilà pourquoi ce patron accepte de payer les 250 000 $ que lui coûte cette proposition faite à ses salariés, chaque année.Si le système peut paraître intéressant, se pose forcément la question de l'utilisation des données qui sont récoltées par ce biais. Toutefois, selon les assurances interrogées et les patrons d'entreprises proposant ce service, toutes les données collectées de cette manière seraient intégralement protégées, non vendues à qui que ce soit, et uniquement consultables par un nombre très restreint d'employé.