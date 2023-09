Autoroute en flux libre : est-ce vraiment une si bonne idée ?

Saisie par pas moins de 100 recours selon cette dernière, l'association « 40 millions d'automobilistes » entend bien franchir un cap et porter ce dossier devant la justice. En effet, vous disposez de 72 heures après votre passage sur l'A79 pour régler la somme demandée par le concessionnaire du réseau, l'Autoroute de liaison Atlantique Europe (ALIAE). Le fait de recevoir la note par e-mail a d'ailleurs fait craindre des tentatives d'hameçonnage. Au-delà de ce délai, des automobilistes se retrouvent très vite contraints de débourser jusqu'à 90 euros pour non-paiement du péage. Certains, avec des délais allongés, ont même dû s'acquitter d'amendes grimpant jusqu'à 375 euros. On est loin des baisses de prix estivales.

Les automobilistes, dans leur grande majorité, invoquent leur bonne foi, et notamment un manque d'informations sur le fait même que cette portion d'autoroute soit payante. Or, certains cumulent les passages… et les contraventions. RMC rapporte le cas d'une voiture louée par un particulier qui a emprunté l'A79 et est passée d'une somme non réglée au péage de 30 centimes d'euro à une amende forfaitaire. Concessionnaire et loueur se sont renvoyé longuement la balle quant au manque d'informations invoqué par la personne ayant traversé l'A79 avec le véhicule loué, jusqu'à ce qu'une indemnisation soit finalement versée.

Alors que les autoroutes à flux libre pourraient être testées sur d'autres portions très empruntées comme les autoroutes A13 et A14 entre Paris et la Normandie, le recours à la technologie pour fluidifier le trafic ne semble pas ravir tous les automobilistes concernés, pas plus qu'un abaissement de la vitesse. Et vous, que pensez-vous de ce système de paiement et de son intérêt réel pour fluidifier le trafic autoroutier ?