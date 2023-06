Baisse du prix des péages : qui pourra en profiter cet été ?

Vinci Autoroutes fait savoir que les usagers bénéficiant de chèques-vacances, soit environ 5 millions de personnes, seront en mesure de créditer entre 20 à 250 euros sur leur badge télépéage entre le 15 juin et le 31 juillet, et que la somme serait majorée de 20 %. C'est-à-dire qu'un conducteur éligible et abonné Ulys rechargeant son compte de 100 euros profitera en fait de 120 euros pour payer ses passages aux péages sur l'ensemble du réseau autoroutier français.