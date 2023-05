Vous empruntez l’A79 ? Le mail qui vous réclame 90 € ou plus de péage n’est pas forcément un scam

Si vous n'avez encore jamais emprunté l'A79, nous pourrions presque vous répondre que cela est normal. Inaugurée le 14 novembre 2022, cette jeune autoroute est prévue pour faciliter la circulation d'est en ouest en France selon l'un des tracés de la route Centre-Europe Atlantique (RCEA). Si vous prévoyez de voyager entre Mâcon et Montluçon, plus exactement entre Digoin et Montmarault, vous pourrez expérimenter la première autoroute à flux libre de France. Au-delà des avantages ou inconvénients d'un tel système permettant de se passer des barrières de péage conventionnelles, l'Autoroute de Liaison Atlantique Europe (ALIAE), l'un des concessionnaires du réseau, alerte sur de potentielles attaques par phishing touchant les usagers de l'A79.