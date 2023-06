Vivatech : cette drôle de pilule connectée veut optimiser les performances des sportifs, mais comment ?

Si on vous disait qu'il était possible d'améliorer les performances des sportifs en ingérant une petite gélule, vous nous diriez que cela ne date pas d'hier et que c'est souvent à des fins un poil malhonnêtes. Mais ce que nous avons découvert à VivaTech n'est pas une simple pilule bourrée de ci et de ça, mais bien un petit bijou de technologie, déjà utilisée par des para-athlètes et athlètes en entraînement et en compétition, et qui n'a qu'un seul but : préserver la santé et l'intégrité des pratiquants.