Espionner le smartphone de votre conjoint peut vous coûter cher, au moins d'un point de vue légal

Cette loi peut avoir un impact notoire lors d'une procédure de divorce, d'autant plus que la personne espionnée peut porter plainte dès le premier message visionné contre son gré. Elle peut également devenir significative dans les cas de harcèlement au sein d'un couple, pour ne citer qu'un exemple parmi d'autres.

Pour prouver qu'un téléphone a été espionné, il est possible de faire appel à un huissier de justice. Grâce à lui, le plaignant pourra, entre autres, comparer son emploi du temps habituel avec les heures d'utilisation de l'appareil et ainsi prouver qu'il n'était pas en mesure de l'utiliser à ces heures précises. S'il y a autant de façons de trouver de telles preuves, dites « loyales », qu'il y a d'affaires, ces dernières peuvent rapidement s’avérer difficiles à recueillir. D'autant plus qu'il n'est pas permis d'espionner son conjoint pour mettre à jour ses actes, à l'aide d'une caméra cachée à son insu par exemple, car cela constituerait une preuve « déloyale ».

On peut donc imaginer que beaucoup n'entreprennent pas de telles démarches. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que l'espionnage d'un smartphone est bien plus courant dans les situations de violences conjugales. De telles lois, bien qu'elles puissent paraître difficiles à appliquer, constituent une arme supplémentaire plus que bienvenue pour les victimes.