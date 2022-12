Pour Noël, vous êtes plutôt dinde, manette ou Maman, j'ai raté l'avion ? Clubic vous donne son programme

Nous sommes preneurs de la recommandation en tout cas, merci Marc !

Bon, vous l'aurez compris, ce papier a été écrit à base de vrais témoignages, mais avec légèreté et humour, d'une part pour nous adresser à vous sous un prisme différent que celui des news, dossiers, tests et autres bons plans que vous savourez au quotidien. Et surtout, oui, surtout : pour vous souhaiter à toutes et tous, et du fond du cœur, un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année. Nous en avons toutes et tous besoin.