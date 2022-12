Disney+ : très attendu, le film Avalonia, l'étrange voyage sort aujourd'hui sur la plateforme

C'est (presque) la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, l'occasion idéale pour Disney de lancer son tout nouveau film d'animation. En toute fin d'année dernière, le studio proposait un certain Encanto sur sa plateforme de streaming, parfait pour entonner la chanson Ne parlons pas de Bruno durant toutes les fêtes de fin d'année (et au-delà). En cette fin d'année 2022, Disney ne déroge pas à la tradition et lance aujourd'hui même son nouveau « film de Noël », à savoir un certain Avalonia : L'Étrange voyage.