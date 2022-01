Alerte Rouge : finalement le prochain Pixar arrivera directement sur Disney+

« En raison de la reprise retardée du box-office, en particulier pour les films familiaux, la flexibilité reste au cœur de nos décisions de distribution et nous accordons la priorité à la diffusion du contenu inégalé de The Walt Disney Co. au public du monde entier », a déclaré l'entreprise dans un communiqué. Alerte Rouge conserve néanmoins sa date de sortie, toujours calée au 11 mars 2022, et sera disponible sur Disney+ sans aucun coût supplémentaire pour les abonnés.