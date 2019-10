Le line-up Surface de Microsoft fuite la veille de sa conférence

La Surface Pro 7 © Evan Blass

Des Surface sous Intel Core de 10e génération

Les Surface Laptop 3 sortiront en 13 et 15 pouces. © Evan Blass

Une Surface sous ARM ultrafine

Une Surface sous ARM fera ses premiers pas dans le roster Microsoft. © Evan Blass

Surface on ARM. © Evan Blass

Pour l'heure, le spécialiste des indiscrétions de la tech n'a que des rendus 3D à nous offrir. Mais à en juger par la qualité de ceux-ci, ils ont tout l'air d'être officiels.À chaque gamme de Surface sa génération de processeurs Intel. C'est donc le plus logiquement du monde que les Surface 7 profiteront des CPU de 10e génération du fondeur Intel.Mais les Surface Laptop 3, qui feront également l'objet d'un panel lors de la conférence, profiteront, eux, de processeurs signés AMD . Ils s'afficheront en outre dans un habit entièrement métallique, et s'offriront aussi dans une déclinaison 15 pouces.Cette année, Microsoft devrait remplacer le port Mini DisplayPort de ses appareils par un port USB-C jugé plus versatile.Si, malheureusement, Evan Blass n'a pu partager aucune information concernant le mystérieux projet « Centaurus » , il est en mesure d'affirmer que Microsoft dévoilera une Surface basée sur ARM.Selon lui, cette Surfaceafficherait des bordures très fines, et pourrait s'attaquer — en termes d'esthétique, s'entend — à l'iPad Pro 2018 d'Apple.Aussi fine que légère, cette Surfacedevra toutefois faire ses preuves au rang des performances pour s'assurer un avenir radieux. Du reste, elle devrait logiquement se montrer bien plus autonome que le reste de la gamme 2-en-1 de Microsoft — les processeurs ARM ayant la particularité de consommer très peu d'énergie.