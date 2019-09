Microsoft annonce son événement Surface pour le 2 octobre : à quoi s'attendre ?

Une Surface avec deux écrans ?

Une présentation retransmise en ligne

This October 2nd we're showing the world what's next for Surface & Microsoft...and we're doing it live. Tune in at https://t.co/gL1bQ1Wmas at 10am EDT. #MicrosoftEvent #GetReady #Pumped pic.twitter.com/opDaJOsLGf — Panos Panay (@panos_panay) September 12, 2019

Bien évidemment, de nombreuses nouveautés sont attendues et les spéculations sont nombreuses autour de cette prochaine génération. L'annonce de cet événement est l'occasion de faire le point sur les bruits de couloir qui entourent la Surface à venir.Les prochaines générations seront-elles dédiées aux appareils avec deux écrans ? À l'heure des phablettes, iPhone XS Max Huawei Mate X et autres Samsung Galaxy Fold , la prochaine Surface pourrait proposer telle fonctionnalité, d'après les bruits de couloir. Un nouveau format à double écran qui pourrait offrir un argument supplémentaire à cet ordinateur qui, bien qu'apprécié, n'a que peu évolué ces dernières années.Autre que le double écran, on parle également d'un SoC AMD de dernière génération avec la proposition d'une connectivité 4G continuelle. L'accent serait donc mis sur une fiche technique plus performante.C'est donc le 2 prochain octobre que sera présentée cette prochaine Surface, ainsi l'explique Panos Panays, Responsable produit de Microsoft, sur Twitter. C'est à 16 heures, en France, que le live sera transmis à cette adresse - une page entièrement dédiée à l'événement.À noter qu'en plus de Panos Panays, Satya Nadella, Directeur général de Microsoft Corporation, sera présent. Les têtes d'affiche pour l'événement Surface sont importantes et laissent entendre de nombreuses surprises pour cette prochaine génération.Il faudra donc attendre deux semaines avant de découvrir si les rumeurs citées précédemment s'avèrent pour la prochaine Surface. Microsoft pourrait également dévoiler d'autres produits. Une chose est sûre : la firme américaine a largement teasé cet événement qui arrive après la présentation en grande pompe des iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max d'Apple