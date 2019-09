Le "double écran" du Galaxy Fold s'annonce compatible avec des centaines d'applications

© Android Central

Source : Endgadget

Sans applications compatibles, la vague d'enthousiasme suscitée par lespourrait bien s'échouer sur une plage aride. Comme le rappelle, l'une des raisons invoquée par Huawei pour le report de son Mate X est justement la volonté de laisser plus de temps aux développeurs pour adapter leurs services à ce nouveau type d'appareil., qui a essuyé bien des plâtres avec son(il nous revient d'ailleurs dans une version repensée), annonce pour sa part avoir travaillé main dans la main avec Google afin de faciliter l'optimisation des principales applications du marché.Dans un billet publié sur sa Newsroom , le constructeur coréen attire l'attention sur sa collaboration étroite avec Google et les développeurs. Une collaboration ayant pour objectif que. Parmi les grands noms d'ores et déjà évoqués : Amazon Prime Video, Facebook, Spotify, VSCO ou encore Twitter.Cette annonce, qui méritera toutefois d'être vérifiée une fois le smartphone lancé, intervient après que Samsung et Google aient installé des», explique Samsung dans son communiqué, afin de travailler avec des partenaires et de. Le Galaxy Fold semble récolter le fruit de ces efforts.Samsung évoque enfin l'apport d' Android 10 . Le nouvel OS de Google a été conçu pour être à même de, Android 9.0 Pie.Android 10 est notamment plus agile lorsqu'il s'agit deou de les faire passer d'un écran à l'autre sans rien interrompre. Les développeurs ont aussi accès à un nouvel émulateur. Ce dernier leur permet de tester plus facilement le comportement de leurs applications sur des appareils pourvus de plusieurs écrans.