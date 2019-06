Microsoft Surface : Intel délaissé au profit de Qualcomm et d'AMD sur la gamme cette année

Qualcomm et Microsoft à l'œuvre sur une puce ARM « custom »

Un projet qui n'aboutirait pas cette année

Source : Neowin

Depuis des années maintenant, les produits Microsoft Surface sont systématiquement équipés de processeurs(Core m3, i3, i5 ou i7 notamment). Seules exceptions à la règle, les Surface RT et Surface 2 (dont les lancements commencent désormais à dater sérieusement), qui étaient pour leur part animées par des puces ARM NVIDIA Tegra. On apprend aujourd'hui de Brad Sams (journaliste spécialisé dans l'actualité Microsoft pour Petri et Thurrott) que le groupe de Satya Nadella est en train de reconsidérer sérieusement l'adoption de processeurspour sa gamme... et que des puces AMD seraient aussi au programme.Dans un article publié sur Petri , l'intéressé confirme qu'une Surface Pro sous processeur ARM est bel et bien dans les cartons chez Microsoft. La firme opterait toutefois pour une puce « custom ». Conçue en étroite collaboration avec, en vue d'une optimisation pour Windows 10, cette puce répondrait pour l'heure au nom de code « Excalibur ».L'intégration d'un processeur ARM signé Qualcomm à un appareil avant tout pensé pour la mobilité n'est toutefois pas sans faire penser auque le fondeur américain présentait sur le dernier Computex en compagnie de Lenovo . Neowin considère que cette puce pourrait servir de base à celle conçue en partenariat avec Microsoft.Toujours selon Brad Sams, la Surface Pro 7 (nom de code Carmel) attendue cette année ne recèlerait pas de changements majeurs face au modèle actuel (Surface Pro 6). Microsoft se contenterait en effetet cette dernière serait toujours équipée de processeurs Intel. D'après Sams, Microsoft plancherait cependant au lancement, sur le Q4 2019, d'un... certainement proposé en option.La commercialisation d'une Surface Pro équipée de puces ARM, devrait en revanche attendre. Le modèle alors présenté par Microsoft pourrait, outre le passage sous SoC ARM, être compatible 4G, voire même 5G.Pour rappel, tout l'intérêt du processeur Snapdragon 8cx présenté fin mai par Qualcomm et Lenovo est justement de. Cette puce a aussi pour particularité d'être au niveau d'un Core i5-8250U en termes de performances. Elle doit toujours être lancée en fin d'année.