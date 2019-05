COMPUTEX 2019 - Qualcomm et Lenovo dévoilent leur premier PC 5G

Crédit illustration : Tom's Hardware

Une machine répondant au nom de « Project Limitless »

Conçu en partenariat avec le chinois, ce premierest propulsé par une pucecapable d'égaler un. Il s'inscrit dans la logique desmis en exergue parou encoredepuis un peu plus d'un an. L'apparition progressive de la 5G sur ces ultraportables pensés avant tout pour la mobilité, pourrait leur donner un intérêt nouveau.Baptisépar les équipes deet, l'appareil est propulsé par un processeur. Annoncée en décembre, cetteest censée faire aussi bien, voire même un peu mieux, qu'un Intel Core i5-8250U (de génération Kaby Lake-R). Difficile pourtant de savoir si cet argument aura du poids pour une industrie qui gravite autour d'Intel et de ses processeurs depuis des âges.Dans les faits, l'appareil n'est pas sans rappeler certains modèles d'ultraportables déjà existants chez Lenovo, à ceci près qu'il se dote d'une puce. Conçue elle aussi par Qualcomm, elle prend (déjà) la relève du Snapdragon x50 qui équipe les premiers smartphone 5G, annoncés il y a quelques mois. Avec ce nouveau modem, Qualcomm et Lenovo avancent des vitesses de transfert pouvant atteindre les 7 Go/s. L'autonomie du laptop, elle, est estimée à plusieurs jours.