Sur un plateau | Star Realms, duel et deckbuiling dans les étoiles

Vers l'infini et au-delà !

Le guide du comboteur intergalactique

Deckbuiling

Nom commun.

De l'anglais, littéralement : construction de pioche de jeu.

En jeu de société, mécanique permettant de faire évoluer son jeu de cartes au cours de la partie afin de le rendre plus performant.

Ex : Je pense pas que tu devrais acquérir cette carte, elle va pas marcher dans ton deck'... MAIS ALLEZ ! J'la voulais déconne pas ! Pffff... m'en fous, elle est nulle t'façon.

Étoile filante

Fiche signalétique



Auteurs : Robert Dougherty, Darwin Kastle



Illustrateur : Vito Gesualdi



Éditeur : IELLO



Tranche d'âge : à partir de 12 ans



Temps de jeu : 30 min



Nombre de joueurs : 2 joueurs.

Muni de vos dix petits vaisseaux, huit scouts et deux vipers ainsi que de 50 points d'influence, vous partez à la conquête de l'espace. Recruter les vaisseaux de différentes factions croisés en chemin et lancer vos vaisseaux de combat sur votre adversaire sont les deux principales actions qui animeront vos parties. Votre but : réduire à néant votre adversaire en faisant tomber ses points d'influence à zéro. Un beau duel en perspective !Oui, parce queest une expérience pour deux joueurs, et même si les règles vous proposent des adaptations pour jouer à plus, vraiment, croyez-moi, c'est avant tout un jeu pour un duo d'aspirants Empereurs Galactique !Vous n'y trouverez pas des centaines de figurines, des pages de règles à n'en plus finir ou encore un plateau de jeu qui demande une table de deux mètres sur quatre. Non. Ici, seulement un paquet de cartes bien rangé dans une boite qui tiendrait presque dans la poche. C'est un jeu dedans son plus simple appareil.Je vous vois venir et dire que c'est encore un piège à lacapable d'ouvrir un trou de verre dans votre porte-monnaie. Que nenni, il existe bien sûr quelques extensions mais, contrairement aux jeux de cartes à collectionner (JCC), vous n'en avez pas besoin, sauf pour renouveler votre expérience ou rendre le jeu plus complexe. Comme pour un jeu de plateau en somme. En outre, rien qu'avec la boite de base, c'est déjà un maximum de plaisir qui vous attend.Un des atouts de- à l'instar de beaucoup de- est le nombre réduit de règles et iconographies à assimiler par les joueurs. Vous n'en verrez que trois sur les cartes : le commerce, l'influence et le combat.Vous allez donc, au fur et à mesure de la partie, recruter et améliorer votre armada afin de faire mordre la poussière d'étoiles à votre adversaire.Cependant, recruter à tout va sans réfléchir vous mènera automatiquement à la défaite. Les vaisseaux que vous rencontrerez durant votre périple font partie d'une des quatre factions du jeu. Chaque faction à ses propres atouts : les monstrueux Blobs apportent une puissance dévastatrice si vous commencez à les cumuler, alors que la Fédération du Commerce vous permettra de remonter votre influence tout en vous offrant un apport financier certain.À vous de ne pas vous éparpiller en choisissant de vous spécialiser dans une ou plusieurs factions, mais surtout n'oubliez pas : surveillez votre adversaire. Car lui aussi pourra vous surprendre avec des enchaînements dévastateurs. Qui de vous deux arrivera en premier à sortir un bon gros combo qui tâche ?est facile à prendre en main, mais attention, comprendre toutes les subtilités stratégiques qu'il offre vous demandera de venir affronter le silence spatial à plusieurs reprises.Desil en existe des dizaines dans le monde des jeux de plateau. L'idée de recruter des vaisseaux et de vous battre à coup de laser dans l'espace ne vous enchante pas plus que cela ? Pas de souci, il existe une alternative heroic fantasy avecédité aussi chez IELLO. Vous préférez les super-héros ? Jouez à. Ah non votre truc c'est les? Pas de problèmeest fait pour vous. Il existe même des versions coop', comme. Si se taper dessus n'est pas votre tasse de thé... vous préférerez peut-être taper sur de bons gros monstres hideux venus de très loin pour dévorer l'humanité.Quand je vous dis qu'il y en a pour tous les goûts !