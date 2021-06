L'Allemagne veut réduire la fracture numérique en subventionnant l'internet par satellite

L'Allemagne souhaite œuvrer pour réduire la fracture numérique au sein de son territoire. Si le pays compte près de 80 villes de plus de 100 000 habitants disposant d'offres d'accès à Internet plurielles, ce sont également de nombreuses zones rurales au sein des 357 000 km² que compte l'Allemagne qui attendent d'être desservies par un réseau internet efficace.

Le problème n'est pas nouveau. Qu'il s'agisse de la couverture du réseau téléphonique comme internet, l'Allemagne est fréquemment pointée du doigt pour sa mauvaise qualité et plus largement la persistance de nombreuses zones blanches, y compris dans des sites touristiques. Dès 2019, la problématique de la mise en place de réseaux efficients et efficaces sur l'ensemble du territoire posait l'épineux problème de la rentabilité d'une telle mesure, déjà hypothétique à l'époque.

Si la question de l'investissement public dans des infrastructures adéquates était alors déjà évoquée, le gouvernement allemand semble répondre en cette année 2021 par le déploiement d'un dispositif de subvention accessible aux habitants de zones rurales afin de leur permettre de disposer d'une connexion internet viable.

Celui-ci devrait favoriser l'internet par satellite, une solution efficace au niveau individuel, mais onéreuse, puisque le seul abonnement au réseau de Starlink, développé par SpaceX, est pour l'instant de l'ordre de 99 dollars mensuels.