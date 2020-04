iPhone SE vs iPhone XR : quelles différences entre les deux smartphones d'Apple ?

© Apple

Format : compacité contre confort d'utilisation

Écran : du pareil au même ?

Performances : avantage pour le petit nouveau

Une autonomie difficile à envisager

Quel smartphone pour les meilleures photos ?

Touch ID contre Face ID

iPhone XR, iPhone SE : lequel faut-il choisir ?

Nous allons le voir, les différences sont nombreuses entre les deux smartphones Apple . Mais le sont-elles suffisamment pour justifier un écart de 220 € ?Avec sa diagonale de 4,7 pouces, l'iPhone SE (2020) est désormais le smartphone Apple le plus compact de la gamme. Il reprend d'ailleurs le même châssis que les iPhone 6, 6S, 7 et 8 avant lui. Un design éprouvé, qui a fait ses preuves en termes de prise en main.De l'autre côté, l'iPhone XR est bien plus large. Avec son écran de 6,1 pouces (au ratio 19,5:9 contre 16:9 pour le SE), il offre incontestablement une surface de lecture plus étendue.Mais il est aussi beaucoup plus lourd (194 grammes contre 148 grammes), et ne favorisera certainement pas les utilisateurs et utilisatrices aux petites mains. En outre, la fameuse encoche de l'appareil ne plaira certainement pas à tout le monde. Aussi, l'iPhone XR ne dispose plus de bouton Home ; toute la navigation doit se faire via des gestes. Si la chose est absolument intuitive, elle demandera un petit apprentissage pour l'appréhender.On l'a dit : l'iPhone SE dispose d'un écran de 4,7 pouces contre 6,1 pouces pour l'iPhone XR. Mais quid de la qualité de cet écran ?Les deux mobiles embarquent une dalle LCD de type IPS. Retina pour le premier, et Liquid Retina pour le second. La différence ? Un petit sobriquet marketing qui claque. Plus sérieusement, l'écran Liquid Retina est censé apporter une plus grande densité de pixels qu'un Retina « classique », mais cela n'a jamais été démontré. Pour preuve, les deux modèles profitent d'une densité de 326 pixels par pouce.En revanche (et c'est logique au vu de leur diagonale respective), l'iPhone XR profite d'une définition plus élevée, avec 1 792 x 828 pixels contre 1 334 x 750 pixels pour le SE.Du reste, les deux smartphones profitent d'une luminosité maximale de 625 nits et de la fonctionnalité True Tone permettant d'adapter la balance des blancs de l'écran en fonction de la luminosité ambiante. Pour résumer : nous sommes donc sur des écrans très semblables, si ce n'est au niveau de leur taille.Ce chapitre va être vite vu. Sorti en 2018, l'iPhone XR profite de la puce Apple A12 Bionic, gravée en 7 nm. Elle lui offre d'excellents résultats, et garantit une navigation fluide qu'importe le nombre d'applications ouvertes.L'iPhone SE, en revanche, affiche la même puce que les iPhone 11 et iPhone 11 Pro : l'Apple A13 Bionic (7 nm+). Un SoC qui surpasse son prédécesseur à tous les niveaux, sans exception aucune.Ceci étant dit, nous devons être honnêtes. Si votre smartphone ne vous sert qu'à naviguer sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos ou à jouer occasionnellement à des jeux peu gourmands, vous ne verrez pas la moindre différence entre les deux modèles en termes de vitesse. Si, en revanche, vous êtes passionné par la réalité augmentée, et que vous recherchez avant tout le meilleur, dirigez-vous vers l'iPhone SE. Ça tombe bien, c'est le moins cher.Si l'endurance effective d'un smartphone dépend presque intégralement des usages que l'on en fait, la fiche technique des deux appareils peut nous donner quelques indices concernant leur autonomie.Avec sa batterie de 2 942 mAh, l'iPhone XR avait tenu — pendant notre test — environ 28 heures sur batterie, avec un temps d'affichage de l'écran d'environ 8 heures. Une bonne moyenne, que l'iPhone SE aura probablement du mal à répliquer.Si Apple ne communique jamais officiellement sur la capacité des batteries d'iPhone, il faudra attendre que les premiers modèles parviennent à la presse spécialisée pour en avoir le cœur net. Néanmoins, le châssis de l'iPhone SE étant identique à celui de l'iPhone 8, ainsi que son poids, on peut parier que l'accumulateur sera de même taille. À savoir 1 821 mAh — ce qui est peu.Mais on peut aussi compter sur la bien meilleure gestion de l'énergie de l'Apple A13, qui devrait logiquement offrir une meilleure autonomie à l'iPhone SE qu'à l'iPhone 8 en son temps. Mais dans tous les cas, l'avantage risque bien d'aller à l'iPhone XR en termes d'autonomie.Les appareils photo de l'iPhone XR et iPhone SE ? Bonnet blanc et blanc bonnet. Ne cherchez pas plus loin : il s'agit scrupuleusement du même modèle. Un unique capteur 12 mégapixels (1/2.55", ƒ/1.8, 1,4 µm) stabilisé par OIS et à autofocus à détection de phase (PDAF).Mais leest une chose, et leen est une autre. Et dans le cas de la photographie au smartphone, ce dernier point tend à revêtir une importance primordiale. Aussi, la présence de l'Apple A13 dans l'iPhone SE pourrait bien le rendre plus redoutable en photographie que l'iPhone XR. Des capacités dont nous ne manquerons pas de rendre compte dans un futur test du smartphone d'entrée de gamme d'Apple.Du reste, les deux modèles profitent des mêmes fonctionnalités logicielles. Mode portrait ? Check. Smart HDR ? Check. Vidéo en 4K à 60 ips ? Check. Une nouvelle fois : l'essentiel des différences se fera dans la capacité de traitement numérique de l'Apple A13 face à l'Apple A12. Des capacités qui, à en juger par nos essais sur les iPhone 11 et 11 Pro, sont nettement supérieures.Nous regrettons simplement que, dans aucun des cas, Apple ne permette l'usage de son mode photo nocturne, qui n'est toujours disponible que sur ses smartphones les plus onéreux.Il est une dernière différence de taille à aborder dans le cadre de ce versus : la méthode de déverrouillage biométrique.L'iPhone SE recycle ce bon vieux Touch ID, disparu des smartphones Apple depuis 2017 et l'arrivée de l'iPhone X. Une technologie qui a fait ses preuves, et qui se montre à la fois fiable et rapide.L'iPhone XR, en l'absence de bouton Home, se passe de Touch ID pour profiter de Face ID. La technologie de reconnaissance faciale 3D d'Apple est, à ce jour, la plus sécurisée que l'on connaisse. Mais, côté utilisateur, elle peut se montrer plus capricieuse que Touch ID. Lorsque vous mettez une écharpe par exemple, ou une casquette. Ou, comme cela est plutôt courant ces jours-ci, lorsque vous portez un masque de protection Si Face ID est plus sécurisé que Touch ID, il faut reconnaître que ce dernier est bien plus confortable à utiliser au quotidien. Notre préférence (et cela est hautement subjectif, s'entend), irait donc à Touch ID dans ce duel.Nous l'avons vu tout au long de ce comparatif, l'iPhone SE tire son épingle du jeu. C'est qu'il n'est pas seulement 220€ moins cher que l'iPhone XR. Il le surpasse, oul'égale, sur de très nombreux points.En définitive, l'iPhone XR ne devrait avoir la préférence que de celles et ceux qui recherchent avant tout une très bonne autonomie et un écran plus généreux. Pour les autres, que ces éléments importent peu, ils retrouveront dans l'iPhone XR un smartphone compact, ultra puissant et doté d'un appareil photo polyvalent.