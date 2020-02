LG lance un trio de nouveaux smartphones pour concurrencer le mileu de gamme Samsung

© LG

Le LG K61 pour tenir tête au Galaxy A71

Le LG K61 © LG

LG K51S : un grand format accessible

Le LG K51S © LG

LG K41S : entrée de gamme au design séduisant

Le LG K41S © LG

Après Realme qui, ce matin, confirmait le lancement du X50 Pro 5G le 24 février , au tour de LG de lever le voile sur une partie de ses nouveautés pour 2020.La gamme « K » de LG n'a jamais cherché à bousculer le segment premium du marché du smartphone. Une tâche qui revient aux gammes G et V du constructeur. Aujourd'hui, ce sont donc de nouveaux smartphones d'entrée et de milieu de gamme que le Sud-Coréen nous propose.Au sommet de la chaîne alimentaire, on retrouvera donc le LG K61, dont la fiche technique se positionne pile entre un Samsung Galaxy A51 et Galaxy A71 Il s'agit d'un smartphone de 6,5 pouces à écran FHD+ (19,5:9) percé dans l'angle supérieur gauche, équipé d'un SoC octa-core non identifié (2,3 GHz), de 4 + 64/128 Go de RAM/ROM et d'une batterie de 4 000 mAh.La partie photo est assurée par un quatuor 48+8+2+5 mégapixels (standard, ultra grand-angle, macro et profondeur). Un capteur de 16 mégapixels est logé à l'avant.On baisse de gamme pour s'attarder sur le LG K51S. Ce smartphone de 6,5 pouces affiche une définition HD+ (ça pique) au ratio plus allongé de 20:9. Sa caméra avant de 13 mégapixels est également logée dans un poinçon.Animé par un SoC octa-core 2,3 GHz non identifié, le K51S s'accompagne de 3 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Une batterie de 4 000 mAh complète le tableau.Le dos de l'appareil affiche quatre modules photo : un standard de 32 mégapixels, ultra grand-angle de 5 mégapixels, macro de 2 mégapixels et un dernier dédié à la profondeur de 2 mégapixels.Enfin, le LG K41S ferme la marche avec une fiche technique logiquement moins gonflée que celle de son grand frère le K51S.Écran de 6,5 pouces HD+ au ratio 20:9 (on passe ici sur une encoche en « goutte d'eau »), SoC octo-core de 2,0 GHz et 3 Go de RAM, le LG K41S n'est aussi doté que de 32 petits gigas de stockage (bien entendu extensibles via micro SD). Le smartphone reste équipé d'une batterie de 4 000 mAh — une constante sur toute la gamme donc.Enfin, la partie photo se déclinera en un capteur standard de 13 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels, et un duo macro/profondeur de 2 mégapixels.La date de sortie et le prix des nouveaux modèles LG n'ont pas encore été communiqués.