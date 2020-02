Le LG V60 ThinQ aura autant de micros que d'appareils photo

© OnLeaks

Un smartphone au patronyme incertain

Les clichés du LG V60 ThinQ. © Evan Blass

Le G9 teasé par OnLeaks le mois dernier serait finalement le V60 ThinQ. © OnLeaks

LG ne sera pas présent au MWC 2020

D'après de premières rumeurs attribuées à Evan Blass, nous apprenons que le futur LG V60 ThinQ tentera de légitimer la présence de pas moins de quatre microphones. De quoi promettre une capture audio de grande qualité, pour celles et ceux qui utilisent encore leur smartphone pour téléphoner (quelle idée).Malgré les images partagées aujourd'hui, le futur smartphone de LG n'aura pas droit à une coque transparente. Tirés d'une vidéo promotionnelle, ces clichés donnent simplement un aperçu de quelques composants qu'on pourra y retrouver.On distingue alors un quatuor d'appareils photo à l'arrière, les fameux microphones disposés de part et d'autre du châssis, et une batterie généreuse de 5 000 mAh. Sur la coupe basse du téléphone, on distingue aussi un port USB-C ainsi qu'un jack 3,5 mm.Esthétiquement, il faut aussi signaler que le présent V60 ThinQ emprunte un certain nombre de caractéristiques du LG G9, dont OnLeaks a publié des rendus le mois dernier. Autant de ressemblances qui font suggérer à XDA qu'OnLeaks se serait trompé de cheval, et aurait en réalité partagé des 3D du présent V60 ThinQ. Il y a de quoi s'y perdre.À l'origine prévu pour être dévoilé au Mobile World Congress de Barcelone (24-27 février prochain), le V60 ThinQ attendra la tenue d'un événement ultérieur. C'est en tout cas ce qu'il faut comprendre de la récente déclaration de LG, qui renonce à sa venue au salon à cause de l'épidémie de coronavirus 2019-nCoV.Un imprévu qui tombe plutôt mal. Car à en croire le journaliste d'Android Police David Ruddock, LG prévoyait dorénavant de sortir ses smartphones de série V conjointement aux Galaxy S de Samsung. Samsung qui, rappelons-le, tiendra une conférence demain à San Francisco afin de nous présenter les Galaxy S20 et son nouveau smartphone pliable, le Galaxy Z Flip Aussi les cartes sont plus brouillées que jamais pour l'constructeur sud-coréen. Souhaitant justement profiter de cette année pour éclaircir sa gamme et revenir dans le rang, LG doit repenser son calendrier de sortie à l'aune d'une crise sanitaire internationale. Quoi qu'il en soit, LG ne devrait pas produire d'efforts particuliers pour promouvoir ses nouveautés dans l'Hexagone. L'an dernier, la marque annonçait souhaiter se concentrer sur d'autres marchés plus porteurs.