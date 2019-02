LG ne fera plus d'efforts pour promouvoir ses smartphones en France

LG reste présent en France, mais a minima

Une page se tourne pouren France. Nos confrères de Frandroid ont pu s'entretenir avec Jérôme Pinton, le directeur marketing de la marque coréenne qui confirme que ladu constructeur a récemment fermé. «», indique-t-il en précisant toutefois que «».Les prochains smartphones LG seront bel et bienchez les opérateurs ou dans les boutiques, mais le constructeur ne fera plus deautour de ses appareils.La marque dispose d'une part de marché en France deen 2018 et souhaite «». LG attend désormais le lancement de lapour proposer une offre plus en phase avec les attentes des consommateurs.