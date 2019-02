LG G8 ThinQ : un écran OLED qui se transforme en enceinte

Un système de vibration ingénieux

LG, une dynamique basée sur l'innovation

Le(MWC) 2019, un rendez-vous à ne surtout pas manquer pour les fans inconditionnels des nouvelles technologies. Le salon barcelonais organisé du 25 au 28 février prochain sera l'occasion de découvrir tout un tas de nouveaux produits, du smartphone 5G et pliable de Huawei au Nokia 9 Pureview et ses cinq capteurs photo en passant par les Microsoft Hololens 2 A cette alléchante liste vient s'ajouter un certain LG, dont la division mobile présentera son tout prochain smartphone haut de gamme, le G8 ThinQ . La particularité de cet appareil mobile ne réside pas dans son nombre d'appareils photo, mais bien dans son écran OLED un poil particulier : celui-ci fera en effet office de haut-parleur, comme nous l'apprend un communiqué de presse officiel publié le 14 février 2019.Crystal Sound OLED, du nom de la dalle, repose sur le système suivant : au rythme des vibrations, cet écran créé et diffuse des éléments sonores. Le groupe asiatique évoque même unematérialisée par des vibrations situées en haut et en bas de la dalle, de sorte à créer un meilleur son stéréo. Une prouesse créée en collaboration avec son partenaire Meridian.Toujours d'après LG, les. Un discours marketing qu'il faudra mettre en perspective avec un test en IRL (), et ce pour juger la véritable qualité sonore de cette technologie prometteuse. La firme du Pays du Matin Calme fait en tout cas preuve d'innovation. Une démarche que l'on ne peut qu'approuver.