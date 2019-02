Les specs du Nokia 9 PureView fuitent... à cause de Google

Le Nokia 9 ne sera pas borderless



Une présentation à la fin du mois

Cette fois, c'est carrémentqui a vendu la mèche via son programme. Dans ce catalogue répertoriant les smartphones suivis (notamment pour des raisons de sécurité) par la multinationale américaine, nous découvrons une grande partie des specs du fameux. Si les cinq appareils photo seront sans doute un argument marketing très utilisé par le fabricant, il va également falloir que ce nouveau modèle possède des capacités lui permettant de rivaliser avec la concurrence.Ainsi, nous apprenons que le Nokia 9 arborera un écran 6 pouces avecen prime. Le smartphone sera également équipé de 4 Go de RAM, de 128 Go d'espace de stockage, le tout sous le système d'exploitation Android 9. Enfin, il sera aussi compatible NFC et un capteur d'empreinte digitale sera de la partie.Même si cette information n'est pas spécifiée par Google, le Nokia 9 devrait aussi embarquer un processeur Qualcommet un autre modèle avec 6 Go de RAM sera sans doute commercialisé également. Enfin, le listing du smartphone dans le catalogue fait également référence à la technologie(qui serait absente de cette version), mais nous ne savons pas encore en quoi elle consistera.Pour terminer, nous savons déjà que le Nokia 9 PureView sera présenté au Mobile World Congress de Barcelone qui se tiendra du 25 au 28 février 2019. La firme devrait y tenir une conférence juste avant l'ouverture des portes de l'événement, soit le 24 février prochain.