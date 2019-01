Le Nokia 9 PureView et ses 5 capteurs photo pourrait être annoncé au MWC

RDV le 24 février 2019

Un autre modèle dévoilé ?

Source : Android Police

L'édition 2019 du Mobile World Congress (MWC) approche : il reste moins d'un mois à attendre avant son ouverture, le 25 février prochain. Comme chaque année, l'événement est particulièrement attendu pour ses présentations de nouveaux smartphones. Etsera sans doute de la partie.L'entreprise finlandaise a en effet déjà effectué un teasing, bref mais insistant, via un tweet de Juho Sarvikas , chef de produit pour la marque. Mais si ce texte comportait assez peu d'information, la fuite de deux images promotionnelles permettent d'en savoir un peu plus.Premièrement, si on ne connaît pas leur source, elles font figurer deux logos : celui de Nokia et celui de HMD, l'entreprise en charge de la téléphonie mobile du groupe finlandais. Sur l'une des deux photos, on peut reconnaître une face arrière de smartphone, munie de quatre capteurs photo. Cela semble correspondre au Nokia 9 PureView , supposé en posséder cinq (on peut penser que le cinquième n'est simplement pas visible sur l'image tronquée).La photo donne rendez-vous au 24 février 2019, à Barcelone, comme le tweet de Sarvikas. On y découvrira donc certainement le nouvel appareil, censé embarquer notamment un lecteur d'empreintes digitales, un processeur Snapdragon 845, 6 Go de RAM, ou encore un écran sans encoche.L'autre photo, mettant en avant les dates officielles du MWC 2019, affiche ce qui semble être la face avant d'un téléphone, où l'on distingue un petit trou. Serait-ce celle du Nokia 9 PureView ? En réalité, il pourrait s'agir d'une version plus abordable du smartphone, aux performances inférieures. On ne connaît toutefois pas, pour l'instant, le nom de cette supposée déclinaison.En fin de compte, ces fuites donnent peu de détails supplémentaires sur les futurs modèles de Nokia. Mais permettent d'avoir la quasi-certitude que l'entreprise les présentera lors du prochain MWC.