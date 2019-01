Le Sony Xperia XZ4 aurait droit à un APN de 52 mégapixels f/1,6 : un record !

Les trois appareils photo supposés du Sony Xperia XZ4. © Sumaho Info

52 mégapixels et caméra 3D TOF

Le site Sumaho Info serait entré en possession de documents montrant clairement les trois appareils photo du futurque voici.Principale attraction ici : la présence d'un capteur de 52 mégapixels ouvrant à f/1,6. Autrement dit : une lentille pouvant récolter un maximum de lumière et d'afficher une résolution épatante. Et quand on voit les résultats (soumis à quelques conditions) du récent Honor View 20 et ses 48 mégapixels , on se dit que 2019 sera une année folle en termes de smartphotographie.Ce n'est pas tout. Le flagship japonais disposerait également d'un téléobjectif de 16 mégapixels f/2,6, ainsi que d'une caméra 3D TOF de 0,3 mégapixel f/1,4.Cette dernière est capable de numériser son environnement et se montre imparable pour appréhender la profondeur de champ. Elle sera utilisée pour générer desultra réalistes, et éventuellement pour des applications de réalité augmentée.Nul doute que nous en apprendrons plus lors du Mobile World Congress qui se tiendra à Barcelone à la fin du mois.