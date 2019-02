Le LG G8 ThinQ aura un module photo 3D en façade

Des retombées fructueuses tant en termes de reconnaissance faciale que de photo...

Une longueur d'avance sur la concurrence pour LG ?

Le G8 ThinQ, dont le nom a été officiellement confirmé, profitera bien d'un module frontal ToF (Time of Flight) développé en partenariat avec Infineon Technologie qui fournira son capteur REAL3 pour donner vie à l'expérience, a récemment assuré LG. Au travers de cet ajout, le géant coréen pourrait proposer un système de reconnaissance faciale nettement plus perfectionné que sur son G7 ThinQ, lancé l'année dernière.De manière concrète, les capteurs 3D ToF se basent sur la technologie infrarouge pour évaluer avec finesse la profondeur et la distance des différents éléments présents devant le capteur. Ce système s'apparente à ce qu'Apple propose avec sa technologie Face ID et permettra logiquement à LG d'améliorer grandement la précision (et donc la sécurité) de son système de reconnaissance faciale sur le G8. Neowin pointe par ailleurs que la présence d'un module ToF frontal sur l'appareil pourrait bénéficier à l'effet bokeh appliqué aux selfies. Avec un bon traitement logiciel, LG pourrait en effet être en mesure de proposer un flou d'arrière plan plus naturel sur les clichés capturés à l'aide du module frontal, notamment en termes de détourage du visage, puisque le capteur 3D sera là pour mieux cerner les contours du sujet photographié.Notons enfin que sur le marché Android, LG comptera parmi les tous premiers constructeurs à se tourner vers un module frontal 3D pour améliorer la reconnaissance biométrique de son prochain flagship. Ces dernières semaines avaient plutôt vu les concurrents chinois de LG, notamment, s'orienter vers des capteurs d'empreintes sous l'écran, agrémentés d'une reconnaissance faciale approximative, essentiellement destinée au déverrouillage rapide de leurs smartphones.En optant pour un système potentiellement proche de Face ID, permettant une identification faciale plus sécurisée, la marque pourrait avoir une sérieuse carte à jouer face à ses rivaux. L'édition 2019 du MWC nous permettra d'en savoir plus sur le LG G8 ThinQ et les capacités de son capteur frontal 3D.