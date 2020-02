Un Moto G8 Power se dévoile sur Amazon... bien que Motorola ne l'ait pas encore annoncé

Le Moto G8 Power officialisé par erreur par Amazon

Source : GSMArena

Si certains influenceurs se sont spécialisés dans le leak de smartphones à venir, le nouveau Moto G8 Power de chez Motorola a quant à lui fuité sur... Amazon. En effet, celui-ci a été listé pendant quelques instants sur la plateforme américain, avant même d'avoir été annoncé par son géniteur.Ainsi, on imagine que ce Moto G8 Power sera (fièrement) exhibé durant le prochain Mobile World Congress de Barcelone fin février, aux côtés des futurs G8 et G Stylus.Selon Amazon, le Moto G8 Power disposera d'un large écran 6,4" en Full HD+, d'un processeur octo-core couplé à 4 Go de RAM, d'une batterie 5000 mAh, d'un rendu audio stéréo sans oublier un quadruple capteur photo. Affaire à suivre donc.