Le Realme X50 Pro 5G sera lancé le 24 février

Le Realme X2 Pro. © Realme

« Le premier smartphone 5G d'Inde »

Rendez-vous le 24 février pour la levée de rideau. © Realme

Via : Android Central

Avec ou sans MWC, c'est donc le 24 février que les Realme X50 5G et X50 Pro 5G seront lancés. Les appareils, qui se destinent essentiellement au marché indien, arriveront conjointement en Europe.La 5G a beau n'être qu'une promesse très, très lointaine en Inde, Realme a souhaité rendre son nouveau flagship à l'épreuve du futur. Et le constructeur en fera la démonstration le 24 février, lors d'une conférence en ligne qu'il tiendra en direct de New Dehli.Le Realme X50 Pro 5G apparaît comme le concurrent tout désigné du Xiaomi Mi 10 Pro , que son rival a annoncé la semaine dernière.Au menu, on retrouvera dans ce Realme X50 Pro 5G un grand écran AMOLED 90 Hz, un Snapdragon 865, 12 Go de RAM LPDDR5 et une batterie rechargeable à 65 W. Plus modeste, le X50 5G affichera tout de même un écran LCD 120 Hz, un Snapdragon 765G et un quatuor d'APN 64+12+8+2 mégapixels.