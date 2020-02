Realme certifie un smartphone entrée de gamme avec triple capteur photo et batterie 5000 mAh

Lire aussi :

Source : GSMArena

Un smartphone sous la référence RMX2020 a été certifié par l'organisme Bluetooth SIG. Il s'agit d'un nouvel appareil de la marque Realme. On sait déjà qu'il s'agit d'un mobile d'entrée de gamme puisqu'il est équipé du SoC Helio X20 du fondeur MediaTek.Le document de certification nous apprend plusieurs autres éléments de la fiche technique. Le smartphone embarque un écran de 6,5 pouces avec définition FHD+. Le device semble s'orienter sur l'autonomie avec la présence d'une généreuse batterie de 5 000 mAh. Un triple capteur photo (12Mp + 2Mp + 2Mp) est placé à l'arrière, alors qu'est mentionné un module de 5 Mp à l'avant pour les selfies et la reconnaissance faciale.On ne sait pas encore quelle date de sortie est prévue pour cet appareil, ni même si Realme prévoit de le commercialiser en Europe. Si vous ne connaissez pas encore ce constructeur, sachez qu'il est souvent comparé à Xiaomi pour ses smartphones à l'excellente fiche technique relativement à leur prix de vente. En France, les Realme X2 et Realme 5 ainsi que leurs variantes Pro sont sans doute les modèles les plus connus.