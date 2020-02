Le Galaxy Fold 2 pourrait être annoncé en juillet avec une caméra frontale sous l'écran

Plusieurs sources, différentes informations

Source : XDA Developers

Des informations techniques venues d'un média coréen laissent également penser que le constructeur voudrait cacher une caméra frontale sous l'écran du mobile. On apprend aussi que le smartphone est développé sous le nom de code «».Le sitecroise les informations obtenues par ses propres sources et celles du média coréen Ajunews . On apprend ainsi que le Galaxy Fold 2, nom de code «», successeur direct du Fold sorti en 2019 , pourrait être dévoilé en juillet prochain.Par ailleurs, des informations indiquent que lorsque l'appareil est déplié, il pourrait présenter un écran de 7,7 pouces de diagonale (contre 7,3 pour le premier Galaxy Fold).Le site évoque également la possibilité d'un nouveau type de caméra. Un capteur photo frontal qui serait directement situé à l'intérieur de l'écran. Une technologie à l'étude chez différents fabricants, notamment Xiaomi , mais qui présente encore quelques problèmes techniques, comme la diffusion de la lumière sous les différentes couches pour parvenir à atteindre le capteur.