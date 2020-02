Sharp lance un smartphone 5G ultra haut de gamme

© Sharp

Une fiche technique impressionnante

Le design du Aquos R5G n'est pas tout à fait dans l'air du temps, et affiche encore un bouton Home. © Sharp

Aquos R5G : une sortie improbable en France

Toujours un petit train en retard sur ses concurrents, Sharp dévoile en ce début d'année un smartphone susceptible de lui faire regagner les wagons de tête. Successeur du Aquos R3, le Aquos R5G ne fait l'impasse sur aucune innovation pour séduire.Présenté aujourd'hui au Japon, le Sharp Aquos R5G est le premier smartphone du constructeur compatible avec la 5G.Alimenté par un Snapdragon 865 et son modem X55, il est équipé de 12 Go de RAM LPDDR5 et d'un stockage de 256 Go (UFS 3.0), extensible via micro SD.Doté d'un écran AMOLED de 6,5 pouces affichant du QHD+, le Aquos R5G bénéficie d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Sharp explique aussi que son écran est calibré pour couvrir l'espace colorimétrique Adobe RGB, et qu'il est compatible Dolby Vision et HDR+. Problème : son accumulateur paraît faiblard au regard de cette débauche de moyens visuels, avec 3 730 mAh au compteur seulement.Côté photographie, le Aquos R5G ne fera guère rougir les derniers-nés de chez Samsung . Le mobile s'équipe d'un quatuor d'APN décliné comme suit : standard 12 mégapixels (OIS + EIS), ultra grand-angle 48 mégapixels, téléobjectif 12 mégapixels (OIS + EIS) et capteur 3D ToF. À l'avant, un module 16 mégapixels logé dans une encoche en U se chargera des autoportraits.Vous n'avez probablement jamais entendu parler des smartphones Sharp. Et pour cause : ils n'ont jamais été disponibles en France. Distribuée en Europe, la marque japonaise se limite à l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et l'Allemagne. Et, pour l'heure, Sharp n'a communiqué que sur une sortie japonaise de son nouveau flagship.Attendue au printemps sur l'archipel nippon, la sortie du Aquos R5G en dehors de l'Asie est d'autant plus compromise que l'épidémie de coronavirus SARS-CoV-2 oblige les constructeurs à se réorganiser pour le lancement de nouveaux produits. En outre, plusieurs entreprises craignent aussi des difficultés d'approvisionnement, des pénuries de certains produits, et plus généralement une baisse drastique de leurs revenus Quoi qu'il en soit, Sharp n'a pas encore communiqué sur le prix de son futur appareil. Sorti en 2018, le Aquos R3 avait été lancé autour de 400 € dans les pays européens.