Le Oppo Reno 3 passera lui aussi à la sauce 64 mégapixels et écran 90 Hz

Une fiche technique alléchante pour le Reno 3

Une sortie avant 2020 ?

Le smartphone de milieu de gamme, dont on ignore s'il sera réservé au marché chinois (comme le Reno Ace) ou lancé à l'international (comme les Reno et Reno 2 ), devrait représenter une belle évolution par rapport à ses prédécesseurs.D'après les informations partagées par Price Baba, le Oppo Reno 3 se déclinera sous la forme d'un smartphone de 6,5 pouces affichant une définition Full HD+. De type AMOLED, cet écran profitera d'une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz ainsi que d'un lecteur d'empreintes intégré dessous.Comme le Reno 2, son successeur embarquerait pas moins de quatre appareils photo à l'arrière. Principale nouveauté ici : le capteur standard passe de 48 à 64 mégapixels — venant ainsi tenir tête au récent Redmi Note 8 Pro ou Realme XT Côté performances, les améliorations devraient être plus mesurées. Passant d'un Snapdragon 730G (qui alimente le Xiaomi Mi Note 10 dévoilé hier ) à un Snapdragon 735, aucune différence ne devrait s'en faire ressentir. Espérons toutefois que le SoC se montrera suffisamment économe en énergie pour supporter un écran 90 Hz que l'on sait particulièrement gourmand.La batterie d'ailleurs, parlons-en. Selon la fiche technique se baladant dans la nature, le Reno 3 profitera d'un accumulateur de 4 500 mAh. Soit 500 mAh de plus que son grand frère. Le smartphone supportera aussi la recharge rapide VOOC 4.0 à 30 W. Price Baba ajoute enfin que le smartphone pourrait être compatible 5G, sans plus de précision.Reste les deux plus grosses inconnues dans l'équation : le quand, et le combien. Concernant la première interrogation, Price Baba estime qu'Oppo ne devrait pas se reposer sur ses lauriers. Une sortie au mois de décembre, ou début janvier 2020 paraît ainsi plausible.Pour ce qui est du tarif, ici encore les spéculations vont bon train. Les sources citées par le site avancent une étiquette comprise entre 33 400 RS (environ 425 €) et 36 400 RS (environ 463 €). Le constructeur reste donc sur un tarif sensiblement identique à sa génération précédente.