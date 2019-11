Vivo annoncerait un smartphone doté du SoC 5G de Samsung demain

Invitation envoyée à la presse © Vivo

Un smartphone uniquement compatible avec les réseaux 5G



Source : GSM Arena

Il y a quelques semaines, Samsung présentait son processeur Exynos 980 , la première puce au monde qui intègre un modem 5G. Ne restait plus que connaitre le nom du constructeur qui proposerait le premier un smartphone équipé de ce SoC.Ce sera donc Vivo, qui annonce une conférence de presse le 7 novembre pour présenter un nouvel appareil qui serait le Vivo X30. Il aurait un écran AMOLED FHD 6,5 pouces à rafraichissement 90 Hz, un capteur d'empreintes digitales sous l'écran et il embarquerait 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Un quadruple capteur photo arrière et un objectif 32 mégapixels à l'avant complèteraient la fiche technique.Samsung sera également présent sur scène pour donner plus de détails sur les usages permis par son nouveau processeur, notamment en matière d'intelligence artificielle. Ces capacités seraient utilisées pour le traitement photographique et la sécurité des données personnelles contenues dans l'appareil.