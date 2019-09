Samsung lance l'Exynos 980, son nouveau SoC doté de 5G

Une puce tout-en-un, parée pour l'arrivée de la 5G

Des performances impressionnantes en photo et en vidéo

Source : CNET

Samsung frappe fort pour cette rentrée 2019. Le constructeur coréen vient d'annoncer son dernier) baptisé. Cette puce, gravée en 8 nm, est une première dans l'industrie puisqu'elle est la seule à embarquer un modemLa puce est compatible sur les réseaux 2G à 5G, et pourra être utilisée partout, quelle que soit la couverture mobile. Le débit maximal sur le réseau de dernière génération. Le modem n'est pas compatible cependant avec les ondes millimétriques, qui peuvent amener des débits bien supérieurs sur des fréquences plus réduites.Elle comprend également. La partie graphique est assurée par le GPU Mali-G76. L'Exynos 980 intègre également un processeur dédiée au traitement des taches d'intelligence artificielle, qui accélérera le temps demandé par ces opérations mais également les sécurisera en effectuant le calcul sur l'appareil et non pas sur des serveurs distants dédiés.Pour la partie photo, Samsung assure que son processeur de traitement d'images peutet des modules photos comprenant jusqu'à cinq capteurs. La puce peut également se charger de l'encodage et du décodage de vidéos enUHD jusqu'à 120 images/seconde.L'sera produit en série à partir de la fin de l'année 2019 et on devrait le retrouver dans les prochains modèles de la marque en 2020. On parie que lesera l'un des premiers appareils à en être équipé mais il faudra attendre le début de l'année prochaine pour en avoir le cœur net.