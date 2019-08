Les trois smartphones de la gamme Oppo Reno 2 et leur "Ultra Dark Mode" se dévoilent

© Oppo

Des refresh qui ne volent pas la vedette au Reno 10x Zoom

Les différents coloris du Oppo Reno 2. © Oppo

Les différents capteurs du Oppo Reno 2. © Oppo

Reno 2 F et 2 Z : des smartphones très semblables et abordables

Les Oppo Reno 2 F et 2 Z profiteront d'un écran total grâce à une caméra avant de type « pop-up ». © Oppo

Dans la course informelle au constructeur qui réussira à sortir le plus de smartphones en un an,fait son possible pour se hisser dans le peloton de tête. Aujourd'hui, le Chinois lance les Reno 2 , Reno 2 F et Reno 2 Z en Inde, sans exclure une sortie internationale dans le futur.Il ne faudrait toutefois pas voir cescomme des preuves que la première génération de smartphones Oppo est déjà obsolète. En réalité, les nouveaux modèles lancés aujourd'hui par le constructeur n'ont pas vocation à remplacer le fer de lance : le Oppo Reno 10x Zoom Ils viennent néanmoins redonner un léger coup de neuf aux autres appareils de la gamme, en ajustant ici ou là quelques curseurs. Voyez plutôt.Par rapport à son prédécesseur,en passant d'un Snapdragon 710 au Snapdragon 730 (que l'on trouve déjà ici sur le très bon Xiaomi Mi 9T ). Il reste équipé de 256 Go de RAM, mais grimpe cette fois à 8 Go de RAM.L'écran monte lui aussi en gamme, et passe à 6,5 pouces d'une dalle Dynamic AMOLED affichant du FHD+. Mais c'est bien au niveau des appareils photo que le Reno 2 montre le plus les crocs.: un capteur standard de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un télé-objectif de 13 mégapixels et un dernier, monochrome, de 2 mégapixels. Un nouvel attirail qui, si l'on en croit le teaser publié par la marque,grâce à son « Ultra Dark Mode ».Notez que, contrairement au Reno 10x Zoom donc, le Reno 2 n'embarque pas de télé-objectif périscopique. Il n'est donc en mesure d'assurer qu'unPour compléter son entrée de gamme, Oppo lancera aussi le mois prochain leset. Ici, les différences seront encore moins marquées qu'entre le Reno premier du nom et son successeur.Leur design est en tout point identique, mais le constructeur a eu la bonne idée de leur offrir. Eh oui, « l'aileron de requin » reste réservé au modèle le plus onéreux !Côté performances, le Reno 2 Z tournera sous MediaTek Helio P90, et devrait donc se montrer plus véloce que son petit frère le 2 F et son Helio P70. Les deux smartphones disposent de 6 Go de RAM.Enfin, Oppo frappe fort en offrant à son entrée de gamme un quatuor d'appareils photo flambant neuf à l'arrière. Seule différence notable : le capteur principal de 48 mégapixels passe d'un Sony IMX586 au Samsung GM1 — moins performant — entre le Reno 2 Z et 2 F. On retiendra aussi que le télé-objectif du Reno 2 laisse ici sa place à un capteur dédié à la capture de profondeur pour les portraits.