4 mois seulement après le Reno, Oppo lancera le Reno 2 le 28 août

OPPO Reno 2 : zoom numérique 20x au programme

Quoi de neuf sous le capot ?

Source : Price Baba

La marque chinoise entend une nouvelle foisen s'appuyant sur quatre modules à l'arrière du téléphone.Il n'est plus un seul constructeur qui ne muscle pas son jeu en photographie. Deux écoles s'opposent néanmoins. D'un côté, il y a ceux qui revoient en profondeur leur traitement numérique pour magnifier les photos, Google avec son Pixel 3a . De l'autre, les fabricants qui misent sur une multiplication des capteurs pour séduire les enthousiastes de la photographie avec plus de polyvalence.verse clairement dans cette seconde catégorie. Avec, le smartphone sera en mesure d'offrir une longueur focale équivalente à un objectif 16-83 mm.Pour le capteur principal, OPPO renouvelle sa confiance dans le. Il s'accompagne d'un capteur grand-angle de 8 mégapixels (116°), d'un télé-objectif 13 mégapixels et, surprenant, d'undestiné à sublimer les clichés en noir et blanc (une idée empruntée au Huawei P20 Pro).Un attirail qui permettra au OPPO Reno 2 de proposer à ses utilisateurs un zoom hybride 5x, et numérique 20x.Outre ces nouveautés photographiques, le (ou plutôt les) OPPO Reno de seconde génération se réappropriera les atours de son prédécesseur. On y retrouveraau ratio bâtard de 20:9. Le constructeur annonce un taux d'occupation de l'écran de 93,1 % grâce à l'. L'appareil se dote aussi d'un capteur d'empreintes intégré à l'écran.Côté fiche technique, le OPPO Reno 2 se dotera d'un— une itération 15 % plus performante que le SD730 que l'on retrouve déjà sur le très bon Xiaomi Mi 9T . Le SoC s'accompagnera de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d'une batterie 4 000 mAh dotée de la recharge rapide VOOC 3.0.. Le premier reverra ses ambitions photo à la baisse, avec des capteurs tout aussi nombreux mais moins généreux en termes de résolution. Il passera aussi du côté de MediaTek question plateforme avec un Helio P90 de milieu de gamme. Le Reno 2F devrait quant à lui se montrer tout ce qu'il y a de plus classique et embarquer un design moins ambitieux.