Oppo, Xiaomi et Vivo collaborent pour développer un concurrent au AirDrop d’Apple

Des transferts jusqu'à 20 Mb/s

Une première capture d'écran montre un débit grimpant jusqu'à 20 Mb/s. © Xiaomi

Une bêta disponible à la fin du mois

Via : The Next Web

Demandez à n'importe quel possesseur d'iPhone ce qu'il apprécie tant sur les appareils Apple. Dans la majorité des cas, il y a fort à parier que le mot «» soit prononcé par votre interlocuteur. Le protocole de transfert de fichiers rapides figure en effet parmides appareils à la Pomme. Mais les géants du smartphone chinois ne comptent pas se laisser marcher sur les pieds si facilement.Dans un post publié sur WeChat,annonce s'être acoquiné avec ses concurrentsetau sein d'une « alliance inter-transfert ». Leur objectif ? Développersingeant le fameux AirDrop d'Apple, lequel permet aux appareils de la marque de s'envoyer très facilement des fichiers pour peu qu'ils soient à proximité.Cette nouvelle technologie, rapporte The Next Web, utiliserapour envoyer des fichiers aussi bien sur le MIUI de Xiaomi que sur le ColorOS de OPPO ou le FunTouchOS de Vivo.Une première capture d'écran d'un transfert donne d'ailleurs à voir une vitesse de transfert atteignant les 20 Mb/s.Mieux : le post WeChat affirme que, et qu'elle arrivera sous la forme d'une bêta croisée sur les différentes surcouches constructeur dès la fin du mois.Une façon pour les géants du smartphone chinois de se prémunir contre— le protocole similaire à AirDrop, mais impopulaire — qui tirera sa révérence avec Android Q . Google a en effet annoncé travailler à un nouveau protocole baptisé « Fast Share » et sur lequel nous ne savons encore pas grand-chose.