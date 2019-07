Google travaille sur une alternative à AirDrop pour le partage ultra-rapide de fichiers

© 5to9Google

Elle s'appelle. Le nom est suffisamment évocateur pour cette. Mais derrière la simplicité des étiquettes,semble changer de technologie de transfert, abandonnant le NFC.C'est le site spécialiséqui a rapporté l'information, ayant réussi à lancer une application baptiséesur un smartphone. D'après le site, il s'agit là de la suite logique aux déclarations de Google, lancées plus tôt dans l'année. Selon elles, l'entreprise veut, changeant de cap pour les transferts entre smartphones. Cette technologie a justement été implantée en 2011, la même année qu'Apple pour son AirDrop. Cela signifie donc, qui se chargeait jusque-là des transferts entre appareils Android. D'ailleurs, l'API d'Android Beam est d'ores et déjà marquée comme obsolète.La comparaison deavecn'est d'ailleurs pas anodine. Plutôt que le NFC,. Ainsi, le Bluetooth se chargera d'établir la connexion entre les deux appareils, mais c'est le Wi-Fi qui effectuera les transferts. Notons que la localisation de l'appareil doit également être activée. Il suffira donc de rester à portée de Bluetooth, et d'envoyer les fichiers.L'abandon du NFC serait-il un aveu d'échec ? Cette « communication en champ proche » ne nécessite pas d'appairage. C'est son grand avantage vis-à-vis du Bluetooth. En contrepartie, les transferts via NFC sont beaucoup moins sûrs, l'accès aux données n'étant pas protégé. En outre, le transfert mobilise les deux appareils, qui doivent se situer à moins de dix centimètres l'un de l'autre. Une méthode peu pratique pour les transferts qui durent.doit permettre de transférer simplement des images, mais aussi des paragraphes de textes ou des URL.. Du point de vue de l'utilisateur, le processus serait identique à celui d'un envoi de fichiers traditionnel via Bluetooth : le receveur sera libre d'accepter le fichier ou non. La fonctionnalité s'accompagne d'un système de favori, permettant de marquer une personne pour lui envoyer des fichiers plus rapidement, plus tard.. Si cela reste à confirmer, l'application devrait être compatible avec les montres connectées et les Chromebook. L'abandon du NFC pour revenir aux technologies Wi-Fi et Bluetooth pourrait aussi rendre l'application rétrocompatible avec d'anciens smartphones. Mais là encore, c'est une affirmation au conditionnel.