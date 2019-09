Realme XT : levée de rideau pour le premier smartphone à capteur photo 64 mégapixels au monde

© Realme

Realme XT : le premier smartphone à capteur 64 mégapixels

L'attirail photographique du Realme XT. © Realme

Un Realme 5 Pro sous stéroïdes

Le récapitulatif des caractéristiques techniques du Realme XT. © Realme

Un Realme XT 730G à destination des joueurs

Le constructeur tease un Realme XT à destination des joueurs. © Realme

Source : Realme

Realme adopte un rythme de sortie vertigineux en ce dernier trimestre de 2019. En direct de New Delhi — le XT est destiné en priorité au public indien —, le constructeur chinois nous présente son nouveau fer de lance en l'objet du Realme XT et son capteur photo principal de 64 mégapixels. Une première mondiale, n'hésite-t-il pas à rappeler.C'est l'attraction principale du Realme XT. Son capteur photo principal (il en compte quatre en tout) est signé Samsung et profite d'une résolution maximale de 64 mégapixels (ƒ/1.8, capteur 1/1.72 »).Un module standard haut de gamme donc, qui s'accompagne d'un capteur ultra grand-angle (119°) de 8 mégapixels ouvrant à ƒ/2.25, un objectif portrait de 2 mégapixels ƒ/2.4 et un dernier module dédié à la macro de 2 mégapixels ƒ/2.4.À l'avant, l'encoche en « goutte d'eau » loge enfin un capteur photo 16 mégapixels (ƒ/2.0).Cette nouveauté photographique mise à part, difficile de voir en ce Realme XT autre chose qu'un Realme 5 Pro sous stéroïdes. On s'abstiendra de questionner la nécessité de rafraîchir un smartphone sorti le mois dernier seulement pour creuser plus avant la fiche technique de ce nouveau modèle.Nous avons donc à faire à un smartphone à écran AMOLED de 6,4 pouces (contre du LCD IPS pour le Realme 5 Pro) propulsé par le Snapdragon 712 et son CPU huit cœurs fonctionnant selon le principe big.LITTLE (deux cœurs hautes performances à 2,3 GHz et six cœurs efficients à 1,7 GHz). Le Realme XT diffère de son aîné par ses configurations en mémoire vive en 6+64 ou 8+128 Go.Realme délaisse aussi le capteur d'empreintes dorsal au profit d'un modèle intégré sous l'écran AMOLED de son XT. Une nouveauté que son constructeur promet particulièrement rapide (déverrouillage en 0,34 seconde) et fiable. Des éléments de langage universels, qu'il s'agira de mettre à l'épreuve du réel lors d'un test.Côté batterie, le Realme XT se dote d'un accu de 4 000 mAh tout rond, lequel peut être rechargé à 20 W grâce à la technologie VOOC 3.0. Le smartphone dispose toujours d'un port jack 3,5 mm.Le Realme XT sera disponible en deux coloris, blanc et bleu, à compter du 16 septembre à partir de 15 999 roupies, soit 200 € environ.Ce n'est pas tout ! Au cours de sa conférence, Realme a également confessé vouloir aller plus loin pour les joueuses et joueurs. Il a ainsi levé le voile sur une déclinaison du Realme XT spécialement dédiée au jeu vidéo et équipée du Snapdragon 730G.Ce SoC dernière génération est gravé en 8 nm et offre des performances jusqu'à 15 % supérieures au SD730, lui-même déjà plus performant que le Snapdragon 712 inclus dans la version classique du Realme XT.Autre nouveauté : le Realme XT 730G est aussi compatible avec la charge rapide à 30 W. Idéal, affirme Madhav Sheth, P-.D.G de Realme sur scène, pour recharger son smartphone pendant une session de jeu.Malheureusement pour les enthousiastes, il semblerait que ce dernier modèle se fasse attendre quelques mois. Le constructeur nous donne rendez-vous en décembre prochain afin de le découvrir plus avant, ainsi que «».