Un Snapdragon 855 pour moins de 300€ ? Meizu devrait présenter prochainement le 16T

Le Meizu 16s. © Meizu

Une fiche technique solide

Une partie photo moins musclée que sur le 16s

Le Meizu 16T. © TENAA

Lire aussi :

Un robot plie et déplie le Samsung Galaxy Fold 119 380 fois avant que l'écran ne lâche



Via : GSM Arena

Celui-ci devrait logiquement s'insérer dans la gamme de smartphones Meizu entre le 16s Pro et le 16 classique — à l'instar du Xiaomi Mi 9T D'après une fiche publiée par le logiciel de benchmark AnTuTu, le Meizu 16T se doterait — ô surprise ! - d'un Snapdragon 855 . Que le SoC le plus populaire de 2019 s'invite dans un nouveau smartphone est un non-événement. La politique tarifaire de Meizu devrait en revanche faire du 16T l'un des modèles les plus abordables à se doter de la puce de Qualcomm.Outre cette réjouissance attendue, le Meizu 16T afficherait un écran OLED à la diagonale de 6,5 pouces. Plus grand que le Meizu 16s donc, et plus autonome aussi : ce nouveau modèle profiterait d'un accumulateur de 4 400 mAh contre 3 600 mAh sur le précédent.Côté déclinaison, on se retrouverait avec deux options devenues traditionnelles au fil des ans : 6+128 Go ou 8+256 Go.À en croire les photos publiées par le TENAA, l'organisme responsable de la certification des smartphones en Chine, le Meizu 16T disposera d'un trio d'appareils photo se décomposant comme suit. Un capteur standard de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 10 mégapixels, et un capteur portrait/téléobjectif de 5 mégapixels. À l'avant, un module de 16 mégapixels se chargera de vous tirer le portrait.Des chiffres qui permettent d'enfoncer l'évidence : le Meizu 16T ne se hissera pas au niveau du Meizu 16s Pro et de son trio 48+20+16 mégapixels.Autant d'éléments qui devraient néanmoins œuvrer en faveur d'un tarif peu prohibitif. Réponse le 23 octobre prochain.