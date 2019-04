Meizu lance le 16s : un smartphone ultra premium à prix cassé

Crédits : Meizu

Loin d'innover en termes de design, lemise tout sur la performance et s'affiche à partir d'environ 425 € à l'import. Sa disponibilité en France n'est pas encore garantie.Simple et efficace, le Meizu 16s ne fait pas la course à celui qui proposera le meilleur ratio écran-corps. Aussi, l'écran AMOLED de(2 232 x 1 080 pixels) affiche de fines bordures ajoutant à l'élégance simple du produit.Équipé du surpuissantde Qualcomm ainsi que de 6 ou 8 Go de RAM (jusqu'à 256 Go de stockage), le Meizu 16s fait la part belle aux performances et marche ainsi sur les plates-bandes d' un certain Xiaomi Mi 9 . Il lui emprunte aussi à ce titre leainsi que le capteur photo IMX586 de 48 mégapixels signé Sony.Le Meizu 16s embarque aussi unde 20 mégapixels ouvrant à f/2.6. Enfin côté autonomie, le nouveau flagship dispose d'un accumulateur de 3 600 mAh et se veut compatible avec la charge rapide à 24 W.