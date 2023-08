Slack fait peau neuve, et voici à quoi ça ressemble

En mars 2020, alors que le contexte sanitaire était impacté par l'avènement du coronavirus, Slack accueillait la plus grande mise à jour de son histoire. À l'heure où le télétravail jouissait d'une importante hausse de popularité, la célèbre messagerie en a profité pour arborer un tout nouveau look. La barre de navigation et la barre latérale avaient par ailleurs été repensées afin de rendre l'expérience Slack plus agréable et personnalisable. Près de trois ans et demi plus tard, et pour la première fois depuis le début de la pandémie, le service de messagerie s'apprête à subir un nouveau lifting.