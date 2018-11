WTF Aux États-Unis, Siri illustre parfois Trump... par un pénis

Cachez ce Président que je ne saurais voir

La chose est d'autant plus drôle que dans la langue de Shakespeare, "dick" (pénis) est un adjectif que certains opposants prêtent volontiers au 45e Président américain. Et pour filer la métaphore : nous devons cette fantasque découverte à ... The Verge Ce dysfonctionnement deest dû à un plaisantin qui s'est amusé à modifier la fiche Wikipédia de Donald Trump. Des administrateurs de l'encyclopédie collaborative ont confirmé la chose à The Verge pendant la nuit. "", rapporte Wikipédia.Cocasse, ce bug s'ajoute ainsi à la litanie d'errances de l'assistant vocal d'Apple. Un subreddit est d'ailleurs consacré à tous lessignés par Siri. Comme le rappelle The Verge, l'un des coups d'éclat les plus mémorables de Siri a probablement été de confondre l'hymne national bulgare avec, de Luis Fonsi et Daddy Yankee.Gageons qu'avec l'arrivée prochaine de Google Assistant sur iOS via les Raccourcis Siri rendra les recherches vocales sur son iPhone plus pertinentes... mais aussi moins drôles, avouons-le.