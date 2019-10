🔥 Besoin d'une enceinte et d'un assistant personnel ? Voici nos bons plans

Amazon Echo (2ème génération) à moins de 80 euros

Enceinte avec écran Lenovo à moins de 130 euros

OK Google, monte le son

Dis Siri, envahis mon salon en musique

Vous hésitiez à acheter une enceinte connectée ? Et bien nous vous proposons de cette fois vous laisser convaincre. Quatre modèles très différents sont actuellement en promotion, de quoi contenter tous les budgets et tous les besoins. Voici donc la sélection de produits disponibles à prix réduit.On commence avec l'enceinte connectée Echo, vendue par Amazon lui-même à 79,99 euros, contre 99,99 euros en temps normal. Il s'agit du modèle de deuxième génération. L'appareil a l'avantage de produire un bien meilleur son que l'Echo Dot, l'alternative entrée de gamme de la firme d'Atlanta. Alexa comprend aussi plus facilement ce que vous lui dites grâce aux sept microphones qui l'équipent et à la fonctionnalité de réduction de bruit qui permet d'être entendu même avec de la musique ou dans un environnement sonore.En plus de toutes les skills d'Alexa, vous pouvez connecter votre compte de service de streaming musical à l'enceinte pour que celle-ci lance vos playlists dès que vous en donniez l'ordre (un compte premium est requis sur Spotify, une option gratuite est disponible sur Deezer). Bien entendu, vous pouvez gérer vos autres objets connectés à la voix grâce à Echo. A noter que la promotion concerne les trois coloris : anthracite, sable et gris chiné. Il n'y a plus qu'à faire son choix.On a ensuite le Lenovo Smart Display 8 (SD-8501F), qui passe de 179,99 euros à 129,99 euros sur Boulanger. Comme son nom l'indique, le point fort de cette enceinte connectée est qu'elle embarque un confortable écran couleur de huit pouces avec définition 720p. Cela permet de regarder des vidéos quand on a les mains occupées ou de se faire aider par le visuel en plus de la voix quand on doit suivre une recette de cuisine. La caméra offre aussi la possibilité de passer des appels vidéo. Autrement, la dalle peut servir de cadre photo ou afficher des informations comme l'heure ou la météo. Petit plus : l'écran peut aussi bien être positionné à l'horizontale qu'à la verticale.C'est Google Assistant qui est intégré à ce produit. La configuration se fait ainsi via l'application Google Home, sur Android comme iOS. Pas de panique, l'installation est rapide et n'a rien de compliqué.On passe maintenant au Google Home Max. On est clairement sur du haut de gamme avec ce produit, qui se veut être non seulement un hub de la maison connectée avec Google Assistant mais aussi une enceinte avec un audio de qualité pour écouter de la musique. En bref, pas besoin d'acheter d'autres haut-parleurs si vous êtes en possession du Home Max, à moins d'être un audiophile. Le son est plus puissant et bien mieux restitué que sur les Home Mini et Home standard grâce à ses deux boomers de 4,5 pouces et ses deux tweeters 0,7 pouce.Pour le reste, il bénéficie bien entendu de toutes les fonctionnalités de Google Assistant sur ce type d'appareil : conversation, source d'informations, domotique, commande vocale pour contrôler Chromecast, streaming audio... Le Home Max, dans sa version blanche, est disponible pour 289,90 euros au lieu de 380,75 euros sur Cdiscount.Pour les consommateurs qui sont habitués à l'écosystème Apple et à Siri, le HomePod constitue une très bonne solution. Et cela tombe bien, il y a une offre intéressante chez Rakuten, alors que les produits de la marque à la pomme sont rarement sujets à des réductions de prix. Comptez 329 euros, contre 349 euros d'habitude. Et ce n'est pas fini : vous obtenez en plus 16,45€ en bon d'achat club R (l'inscription est gratuite si vous n'êtes pas déjà membre).Comme avec le Home Max, on a ici affaire à un appareil premium qui mise non pas seulement sur les capacités de son assistant intelligent, mais aussi sur les finitions du produit et sa qualité sonore. Un boomer longue portée associé à sept tweeters permettent de dispenser un son fidèle et équilibré à 360° dans toute la pièce. L'enceinte sert bien sûr à contrôler la domotique de son domicile et propose toutes les fonctionnalités qu'on attend d'un tel engin.Alors vous choisissez Alexa, Google ou Siri ? Une chose est sûre, ces promotions sont à saisir maintenant si vous avez envie de musique et d'un assistant personnel qui sera vous annoncer la météo du jour, votre agenda ou bien d'autres choses encore.