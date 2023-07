Steven Soderbergh dévoile par surprise Command Z, une série de SF conçue pour la bonne cause

Ce prix peut sembler un peu élevé, mais l'intégralité des recettes générées par la série ira à deux œuvres de charité : l'aide à l'enfance et la recherche antiraciste du centre universitaire de Boston. Bref, si vous cherchez une courte série atypique et engagée, et un moyen simple de faire une bonne action, vous savez ce qu'il vous reste à faire ! Attention cependant, Command Z est uniquement proposée en anglais avec des sous-titres anglais générés automatiquement (et parfois un peu approximatifs).