Game of Thrones : tout ce qu'on sait du nouveau spin-off prévu pour (HBO) Max

Après House of the Dragon (qui reviendra pour une saison 2), on sait officiellement quelle nouvelle série dérivée prendra le relais dans cet univers avant les nombreux autres projets toujours à l'état de rumeur (comme la série sur Aegon Le Conquérant). Il s'agira donc de A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight, directement commandée en série et qui échappera donc à l'épreuve de l'épisode pilote.