Vers un deuxième préquel de Game Of Thrones ? Voilà ce qu'on sait déjà

Une série préquelle s'intéressant à la conquête de Westeros par Aegon I Targaryen (le fameux Aegon Le Conquérant) serait en effet « activement discutée » au sein de la chaîne qui a dernièrement proposé The Last of Us. Le projet n'en serait cependant qu'à ses balbutiements, puisque la recherche de scénaristes serait en cours. Toujours d'après les sources de Variety, HBO et Warner Bros. seraient en train d'étudier l'idée de produire tout d'abord un long métrage, menant ensuite vers la potentielle série.