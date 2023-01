Game of Thrones : les spin-offs sur la sellette ?

Entre Noël et le Jour de l'an, l'auteur George R. R. Martin a pris la parole sur son blog pour parler de choses et d'autres. Il y déclare qu'après quelques jours de vacances, il est de retour au travail sur le tome Winds of Winter, mais aussi sur la saison 2 de House of the Dragon. Il indique également travailler sur les différentes séries dérivées de Game of Thrones en cours de développement pour HBO. Mais il y a un « mais ».